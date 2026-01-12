Ataque armado deja dos heridos en la zona 11 de Mixco

-

Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.

Un incidente armado se registró la tarde de este lunes 12 de enero en el bulevar Lo de Fuentes y 11 avenida "A", en la zona 11 de Mixco.

Bomberos Municipales reportaron que dos personas resultaron con múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego tras este hecho de violencia.

Por lo tanto, ambas víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios debido a la gravedad de las heridas presentadas.

#IncidenteArmado deja como saldo 2 personas con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, @bomberosmuni los trasladan al @HospigenGT .

Se desconocen las causas del ataque contra las 2 personas. pic.twitter.com/s0G7qXezce — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) January 12, 2026

De momento se desconoce el motivo de este ataque en el que fueron heridas estas personas, las cuales aún no han sido identificadas.

Las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones.