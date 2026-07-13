Ataque armado deja a dos hombres fallecidos en zona 6 de Mixco

#INFORMACION2026| #BOMBEROSMUNIMIXCO#URGENTE#ATAQUE_ARMADO

Sección P lote 266 El Milagro zona 6 de Mixco



Dos masculinos entre 30 a 35 años aproximadamente pierden la vida en incidente armado. Los @BomberosM_Mixco y los @bomberosmuni cubren la emergencia pic.twitter.com/SghzC3xwGq