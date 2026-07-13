Ataque armado deja a dos hombres fallecidos en zona 6 de Mixco

Dos hombres fallecieron durante un ataque armado ocurrido este domingo en la Colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.
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Durante un incidente armado ocurrido este 12 de julio en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, fallecieron dos hombres de unos 30 a 35 años.
Según información proporcionada por los Bomberos Municipales de dicho municipio, el ataque ocurrió en la Sección P, lote 266 de dicha colonia.
Información preliminar indica que los vecinos escucharon disparos y alertaron del hecho a los socorristas en mención.
En las imágenes proporcionadas por los bomberos que atendieron el llamado, se observa el acordonamiento del área, así como imágenes internas del local en donde ocurrió el ataque.
Las autoridades investigan la razón de este ataque armado.