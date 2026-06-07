Ataque armado deja dos hombres sin vida y una mujer herida esta noche

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Múltiples detonaciones de arma de fuego alertaron a vecinos de San José Villa Nueva.

Una intensa balacera se perpetró la noche de este sábado 6 de junio en la 5a. avenida frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2 de San José Villa Nueva.

Tres personas fueron víctimas de este hecho de violencia, por lo que vecinos del sector dieron aviso inmediatamente a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a una mujer que resultó herida, mientras que dos hombres murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego.

Ataque armado sucedió en la 5 avenida frente al lote 06, colonia El Plan Internacional, zona 02 de San José Villa Nueva.



De este incidente, se trasladó a 01 mujer herida, y en el lugar quedaron 02 hombres fallecidos por múltiples heridas de bala. pic.twitter.com/klvv2EweV7 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 7, 2026

La víctima herida fue trasladada de emergencia al Hospital de Especialidades de Villa Nueva, según informaron los bomberos del casco negro.

Las personas atacadas por desconocidos que habrían huido, aun no han logrado ser identificadas.

De momento el motivo de este ataque armado es incierto, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de determinar la causas del mismo.