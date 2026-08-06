Festival de las Flores llega por primera vez a Petén

Isla de Flores, Petén, será la sede de la primera edición del Festival de las Flores los próximos 3 y 4 de octubre, transformando los espacios públicos en escenarios llenos de color, arte, cultura y experiencias para toda la familia.
La iniciativa fortalece el vínculo entre La Antigua Guatemala e Isla de Flores, dos destinos del país que se unen a través de una celebración que promueve la creatividad, el turismo y el encuentro entre las personas.
Durante dos días, residentes y visitantes podrán disfrutar de una programación que incluirá instalaciones florales, intervenciones artísticas, gastronomía, actividades culturales, espacios para emprendedores, música en vivo y experiencias diseñadas para resaltar la esencia y el encanto de este destino.
El Festival de las Flores busca generar un impacto positivo en las comunidades anfitrionas, impulsando el turismo sostenible, fortaleciendo la economía local y promoviendo el talento de artistas, floristas, emprendedores y productores nacionales.