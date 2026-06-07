¡Queda grabado! Surge video del momento en que bus vuelca y deja más de 20 heridos

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Varias personas fueron trasladadas con heridas de gravedad a distintos centros asistenciales.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un bus extraurbano de transportes Verapaz volcó en el kilómetro 47 de la ruta que conduce hacia la aldea Suacité, en San Juan Sacatepéquez.

En las imágenes se observa que en dicha carretera transitan otros vehículos y segundos después aparece el autobús quien llega a la curva con las llantas de su lado izquierdo, levantadas.

Debido a la velocidad y peso del bus, este termina volcado e impacta contra unos árboles que se encontraban a la orilla de la carretera.

Mira aquí el video:

Así volcó un bus de transportes Verapaz esta tarde en San Juan Sacatepéquez, en donde resultaron al menos 25 personas heridas. pic.twitter.com/XrjRoQbjUj — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 7, 2026

Bomberos Voluntarios informaron que al menos 25 personas resultaron heridas y la mayoría fue trasladada a distintos centros asistenciales por medio de ambulancias o vehículos particulares.

Según la grabación, el hecho sucedió a las 16 horas de este sábado 6 de junio.