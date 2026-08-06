¡En pleno tránsito! Pelea entre conductores termina en disparos

Una mujer embarazada y un hombre resultaron heridos luego de que el piloto de un camión disparara contra un bus.
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El conductor de un autobús y el de un camión de volteo sostuvieron una acalorada discusión que terminó en disparos. en el sector de Pasac II, Cantel, Quetzaltenango.
Isaías José Cotil, de 26 años, y Angélica Magdalena Soc, de 30, en estado de gestación, sufrieron heridas de bala cuando viajaban como pasajeros en el bus extraurbano.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y los trasladaron a un centro asistencial.
Según relataron, el bus se dirigía hacia Cito Zarco cuando durante una maniobra en la carretera, el conductor del camión disparó y luego abrió fuego contra el bus.
"Uno de los balazos atravesó la puerta trasera del transporte e hirió a los dos pasajeros", contaron los viajeros a detectives de la Policía Nacional Civil (PNC).
Posteriormente, la PNC informó que capturó al atacante, identificado como Estuardo David Ordóñez García, de 32 años, a quien le decomisaron una pistola.
El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y deducir responsabilidades.