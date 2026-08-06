¡En pleno tránsito! Pelea entre conductores termina en disparos

-

Una mujer embarazada y un hombre resultaron heridos luego de que el piloto de un camión disparara contra un bus.

OTRAS NOTICIAS: Vecinos de zona 14 comparten foto de presuntos responsables de ataque armado

El conductor de un autobús y el de un camión de volteo sostuvieron una acalorada discusión que terminó en disparos. en el sector de Pasac II, Cantel, Quetzaltenango.

Isaías José Cotil, de 26 años, y Angélica Magdalena Soc, de 30, en estado de gestación, sufrieron heridas de bala cuando viajaban como pasajeros en el bus extraurbano.

Agentes de la PNC detuvieron al presunto responsable de haber atacado al transporte. (Foto: Erick Miguel Colop)

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y los trasladaron a un centro asistencial.

Según relataron, el bus se dirigía hacia Cito Zarco cuando durante una maniobra en la carretera, el conductor del camión disparó y luego abrió fuego contra el bus.

Durante la captura localizaron un arma de fuego. (Foto: Erick Miguel Colop)

"Uno de los balazos atravesó la puerta trasera del transporte e hirió a los dos pasajeros", contaron los viajeros a detectives de la Policía Nacional Civil (PNC).

Posteriormente, la PNC informó que capturó al atacante, identificado como Estuardo David Ordóñez García, de 32 años, a quien le decomisaron una pistola.

El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y deducir responsabilidades.