Capturan a presunto responsable del crimen de conductor de aplicación

Durante un allanamiento realizado en la aldea Chichimecas, zona 3 de Villa Canales, se capturó a un hombre de 28 años, quien fue vinculado al asesinato de un conductor de aplicación.

Se trata de Cristian "N", quien es requerido por un juzgado del departamento de Guatemala y quien según las investigaciones, es un presunto integrante del grupo terrorista del barrio 18.

La aprehensión se logró durante unos allanamientos simultáneos contra estructuras criminales que se realizaron en el municipio de Villa Canales, luego que las autoridades recibieran denuncias e información de vecinos sobre acciones delictivas.

Cristian "N" deberá responder a la justicia. (Foto: PNC)

Las fuerzas de seguridad han vinculado al presunto terrorista con la muerte de César Antonio Herrera Sáenz, quien trabajaba como conductor de una aplicación.

Familiares del fallecido indicaron que Herrera Sáenz se encontraba realizando un viaje el pasado 6 de junio cuando desapareció.

Fue hasta el 10 de junio que Bomberos Voluntarios localizaron su cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Esta imagen circuló en redes luego de la desaparición del conductor. (Foto: Redes Sociales)