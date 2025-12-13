Versión Impresa
Ataque armado deja dos mujeres fallecidas en el interior de mercado en Mixco

  • Con información de Naomy Valenzuela / Colaboradora
12 de diciembre de 2025, 19:06
En el lugar quedaron dos mujeres sin vida y una más fue trasladada herida al IGSS. (Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

Una mujer más resultó herida tras ser alcanzadas por los disparos y fue trasladada a un centro asistencial.

Este viernes 12 de diciembre se registró un ataque armado dentro del mercado El Milagro (sección S), en la zona 6 de Mixco, que dejó como saldo a dos personas fallecidas y una herida.

Las víctimas del ataque fueron tres mujeres, dos de ellas murieron y fueron identificadas como: Kimberly Yesenia Zamora Aguilar, de 38 años, y Eima Verónica Aguilar, de 24.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)
En el lugar también resultó herida Norma Beatriz Tuyún Gúmez, de 48, quien según curiosos fue alcanzada por balas perdidas y trasladada en estado delicado al IGSS 7-19 por elementos de los Bomberos Municipales de dicho municipio.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)
Se presume que las víctimas mortales eran vendedoras en el mercado y que, mientras realizaban sus labores, personas desconocidas ingresaron y les arrebataron la vida.

Sin embargo, serás las autoridades correspondientes quienes se encarguen de realizar las investigaciones para conocer la causa de los crímenes.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)
