Ataque armado deja un fallecido esta noche en Chinautla

La víctima quedó sin vida en la vía pública tras ser atacada a balazos.
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Vecinos del sector 1 de la aldea San Martín, en Chinautla, fueron alertados la noche de este sábado 23 de mayo luego de haber escuchado varios disparos.
Bomberos Municipales arribaron al lugar de los hechos, en donde localizaron a un hombre con múltiples heridas de arma de fuego.
Sin embargo, esta persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes investigan el motivo de este hecho de violencia.
De momento la víctima no ha sido identificada, mientras la escena del crimen ha quedado acordonada.