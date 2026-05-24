Motín e incendio deja un herido en centro de rehabilitación de zona 1

Un posible motín e incendio sucedió la tarde de este sábado 23 de mayo, en un centro de rehabilitación ubicado en la 15 avenida y 4a. calle, en la zona 1 capitalina.

Bomberos Voluntarios y Municipales se movilizaron al lugar luego de que se reportara el siniestro provocado presuntamente por los internos, el cual ocasionó daños en el inmueble.

Los socorristas del casco rojo reportaron que le brindaron atención prehospitalaria a Lester Montepeque Álvarez, de 35 años, quien resultó herido en la región del cráneo por proyectil de arma de fuego.

El herido fue identificado como: Lester Montepeque Álvarez. (Foto: Bomberos Municipales)

Posteriormente esta persona fue trasladada a a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fue recibido por médicos de turno.

El incendio logró ser controlado y sofocado por completo luego de utilizar más de 3 mil galones de agua, según indicó el cuerpo de bomberos del casco negro.

Los internos habrían provocado el incendio en un posible motín. (Foto: Bomberos Voluntarios)