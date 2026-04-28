México confirma a los primeros convocados para United 2026

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este martes una lista preliminar de 12 jugadores que representarán al "Tri" en el próximo Mundial.

El listado final será presentado a más tardar el 1 de junio, incluyendo a quienes militan en el extranjero.

El estratega Javier Aguirre registró a dos arqueros: Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); dos defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca); cinco mediocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana) y Roberto Alvarado (Guadalajara); y tres delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara), quienes deberán presentarse a concentración el próximo 6 de mayo para afinar detalles de cara a las justas mundialistas.

En las dos ocasiones previas en las que México fue anfitrión, avanzó a 4tos de final.

Como complemento, Aguirre llamó a ocho juveniles quienes acompañarán al cuadro mayor como apoyo durante la fase de preparación: Óscar García (portero – León); Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez y Denzell García, defensas de Puebla, San Luis, Tijuana y Juárez FC respectivamente; Iker Fimbres y Jairo Torres, mediocampistas de Monterrey y Juárez FC; así como a Kevin Castañeda, delantero de Tijuana.

Llamó la atención la ausencia de Marcel Ruiz, sin embargo, su participación está en duda por una lesión de rodilla que lo ha alejado de las canchas. En contraparte, el atacante Guillermo Martínez, con cinco anotaciones en el vigente torneo, figura como opción para el estratega mexicano.

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Si la suerte se alinea con México, en la futura convocatoria aparecerían jugadores como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Guillermo Ochoa, quien por cierto disputaría su sexta Copa del Mundo.

El "Tri" aún tiene programados tres partidos de preparación, el primero ante Ghana el 22 de mayo, contra Australia el 30 del mismo mes y frente a Serbia, el 4 de junio.

El listado final será presentado a más tardar el 1 de junio, incluyendo a quienes militan en el extranjero.

Calendario

El anfitrión jugará como parte del grupo A en el Mundial, midiendo fuerzas contra Sudáfrica (11 de junio), Corea (18 de junio) y República Checa (24 de junio) con la expectativa de hacer un buen papel frente a su afición.