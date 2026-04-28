¿Vuelve a casa? Mourinho es candidato para dirigir al Real Madrid

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Los movimientos en los despachos del Real Madrid comienzan a tomar forma de cara a la próxima temporada, y uno de los temas que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es la elección del nuevo entrenador.

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La decisión final recaerá, como es habitual, en el presidente Florentino Pérez, quien ya analiza varios perfiles. Entre los nombres que han resurgido con fuerza destaca un viejo conocido de la casa blanca: José Mourinho.

El técnico luso, actualmente vinculado al Benfica, aparece nuevamente en la órbita merengue más de una década después de su primera etapa en el club, donde dirigió entre 2010 y 2013. Durante su paso por el banquillo madridista, Mourinho dejó una huella importante al conquistar una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

MOURINHO, EL FAVORITO AL BANQUILLO DEL REAL MADRID



Según David Ornstein, el técnico portugués es el principal candidato al banquillo blanco para la próxima temporada ✅



Su cláusula de rescisión es de 3M€ pic.twitter.com/cQGMiQ19uR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 28, 2026

De acuerdo con diversas informaciones de la prensa española, el portugués habría dado el visto bueno a Florentino para ser considerado como una opción real. Sin embargo, su posible llegada no sería sencilla, ya que cuenta con una cláusula de salida cercana a los seis millones de euros con el Benfica, cifra que el conjunto blanco tendría que asumir si decide apostar por su regreso.

No obstante, el principal candidato en la lista sigue siendo Jürgen Klopp. El exentrenador del Liverpool es visto como el perfil ideal para liderar un nuevo proyecto deportivo. A pesar de ello, su situación genera incertidumbre, ya que tras su salida de los banquillos ha asumido un rol como director de futbol dentro de la estructura del grupo Red Bull, lo que pone en duda su regreso inmediato a la dirección técnica.