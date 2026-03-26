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Violencia en la zona 7: Ataque armado deja un fallecido este miércoles

  • Por Geber Osorio
25 de marzo de 2026, 18:21
Ciudad de Guatemala
Un hombre fue asesinado en un callejón. (Foto: Bomberos Municipales)

Un hombre fue asesinado en un callejón. (Foto: Bomberos Municipales)

Los disparos alarmaron a los vecinos del sector, en donde un hombre fue asesinado.

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Un incidente armado se registró este miércoles 25 de marzo en la 10a. calle y 31 avenida de la colonia Centroamérica, en la zona 7 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona fuera atacada por desconocidos en ese lugar, pero tras arribar a la escena, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima murió debido a los impactos de bala. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima murió debido a los impactos de bala. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento se desconoce el motivo del ataque, el cual alarmó a los vecinos del sector que escucharon las detonaciones.

Autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para resguardar la escena y realizar las diligencias de investigación, según informaron los bomberos.

Las autoridades investigan el hecho criminal. (Foto: Bomberos Municipales)
Las autoridades investigan el hecho criminal. (Foto: Bomberos Municipales)

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