Violencia en la zona 7: Ataque armado deja un fallecido este miércoles

Los disparos alarmaron a los vecinos del sector, en donde un hombre fue asesinado.
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Un incidente armado se registró este miércoles 25 de marzo en la 10a. calle y 31 avenida de la colonia Centroamérica, en la zona 7 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados luego de que una persona fuera atacada por desconocidos en ese lugar, pero tras arribar a la escena, los socorristas constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
De momento se desconoce el motivo del ataque, el cual alarmó a los vecinos del sector que escucharon las detonaciones.
Autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar para resguardar la escena y realizar las diligencias de investigación, según informaron los bomberos.