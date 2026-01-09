Ataque armado deja un fallecido y un herido en San Miguel Petapa

La víctima herida fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial.
Un ataque armado fue reportado este viernes 9 de enero en la colonia Luisa Alejandra I, en la zona 10 de San Miguel Petapa.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia luego de haber sido alertados, al arribar al lugar le brindaron atención prehospitalaria a un hombre.
Minutos después fue trasladado al Hospital de Villa Nueva debido a la gravedad de las heridas, según indicaron los socorristas.
Además, otro hombre fue hallado en el lugar y se constató que esta segunda víctima ya no contaba con signos vitales.
De momento estas personas no han sido identificadas y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.