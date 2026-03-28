Ataque armado deja un fallecido en ruta al Atlántico este sábado

El hecho de violencia se perpetró a plena luz del día.
OTRAS NOTICIAS: ¡Carro atravesado! Un tráiler y un automóvil colisionan en ruta al Atlántico
Un incidente armado se registró este sábado 28 de marzo en el kilómetro 13.3 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad capital.
Bomberos Municipales atendieron el llamado luego de que se reportaran los disparos, pero al arribar al lugar de los hechos constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Se trata de un hombre de aproximadamente 32 años, quien sufrió heridas de bala en órganos vitales, según indicaron los socorristas.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se puedan realizar las diligencias de ley.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia., en dónde ha quedado la persona sin vida a un costado de la carretera.