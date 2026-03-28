¡Carro atravesado! Un tráiler y un automóvil colisionan en ruta al Atlántico

El percance vial ha provocado congestionamiento en el sector.
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Un accidente de tránsito se registró este sábado 28 de marzo en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina.
En el percance vial se vio involucrado un tráiler y un automóvil, el cual quedó atravesado sobre el carril central de dicha carretera.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que realiza maniobras para habilitar el tránsito rumbo al puente Belice.
No se reportan personas heridas o lesionadas. Las autoridades le solicitan tener precaución a los conductores que circulan por el sector.