¡Carro atravesado! Un tráiler y un automóvil colisionan en ruta al Atlántico

-

El percance vial ha provocado congestionamiento en el sector.

Un accidente de tránsito se registró este sábado 28 de marzo en el kilómetro 4.4 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 capitalina.

En el percance vial se vio involucrado un tráiler y un automóvil, el cual quedó atravesado sobre el carril central de dicha carretera.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que realiza maniobras para habilitar el tránsito rumbo al puente Belice.

¡Puchis como quedaron!



(así lo informó vecino por medio del 2380-1099)



Colisión involucra cabezal con automóvil en tramo del km. 4.4 en ruta El Atlántico, zona 18.#PoliciaMT informa sobre maniobras para habilitar el tránsito rumbo a puente Belice, precaución mientras… pic.twitter.com/cUSB9gEjBz — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 28, 2026

No se reportan personas heridas o lesionadas. Las autoridades le solicitan tener precaución a los conductores que circulan por el sector.