Ataque armado deja un herido en la calzada Roosevelt y provoca congestionamiento

Varios puntos de la ciudad capital se están viendo afectados debido al bloqueo de dos carriles en la calzada Roosevelt.

Un incidente armado ha dejado a un hombre herido la tarde de este viernes 20 de febrero, en la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 7 capitalina.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al arribar al lugar de los hechos, le brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Luego de estabilizar a este hombre que presuntamente es el conductor de un automóvil, lo trasladaron a la emergencia de un centro asistencial.

Debido a este ataque armado, la Policía Nacional Civil (PNC) ha bloqueado los dos carriles de la izquierda de dicha calzada para validar indicios, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) colabora con la circulación vehicular.

Se detuvo el tránsito de zona 3, 7, 8, 9, 10, 13 y 14.



Ataque armado en calzada Roosevelt 9 avenida zona 7.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/W1bI3Q0UOg — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 20, 2026

Además, esto está provocando congestionamiento en el sector y el mismo afecta las inmediaciones del bulevar Los Próceres, avenida Reforma, bulevar Liberación, calle Montúfar, avenida Petapa, calzada Raúl Aguilar Batres y la avenida Bolívar.

Las autoridades de tránsito le solicitan a los automovilistas que circulen con precaución.