¡Multado! PMT detecta a piloto de bus que conducía ebrio en la calzada Roosevelt

-

Las autoridades de tránsito dieron a conocer la cantidad que deberá pagar de multa esta persona.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detectó este viernes 20 de febrero que, un piloto de bus extraurbano se conducía en estado de ebriedad sobre la calzada Roosevelt y 1a. avenida de la zona 7 capitalina.

Las autoridades le realizaron la prueba de alcoholemia a este piloto del transporte de Comalapa, Chimaltenango, y la misma dio positivo, por lo que se le impuso una multa.

Por tratarse de un transporte colectivo, la sanción inicial es de Q10 mil, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Además, se ha coordinado con las fuerzas de seguridad para continuar con las diligencias, según mencionaron las autoridades.

¡Salvando vidas! gracias a mis compañeros en las calles y avenidas.



⚠️ Multa de Q10,000.00 para chofer por conducir ebrio.



✅ PNC fue coordinada.#TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/ZSKY9SlizA — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 20, 2026

De esta manera, se ha evitado que el conductor ocasione un posible accidente de tránsito durante su trayecto, agregó Montejo.