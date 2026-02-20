Le disparan en ambas piernas: Ataque armado deja un herido en la zona 1

La víctima fue atacada a balazos y tras sufrir heridas en ambas piernas, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
Un incidente armado alarmó a vecinos y transeúntes en la 6a. avenida A y 20 calle de la zona 1 capitalina, en donde quedó un hombre herido.
Bomberos Municipales fueron alertados inmediatamente y al arribar al lugar de los hechos le brindaron atención prehospitalaria a la víctima.
Posteriormente el herido fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fue identificado como William Antonio Hernández Navarro, de 38 años.
Este hombre presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en ambas piernas, según informaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades correspondientes investigarán el caso.