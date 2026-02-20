¡De película! Raptan al piloto y abandonan el camión tras intento de asalto

-

Tras raptarlo, liberaron al piloto a tres kilómetros de distancia de donde habían abandonaron el camión

Un presunto intento de asalto se registró en el kilómetro 186 de la Ruta Interamericana contra un camión de carga que transportaba productos alimenticios.

Según información policial, una familia que circulaba por la zona alertó a una unidad móvil de la Policía Nacional Civil sobre la presencia de posibles delincuentes intentando cometer un robo. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el camión estacionado a la orilla de la carretera, pero no al piloto.

Minutos después, se presentó un hombre que dijo llamarse Pablo y ser el conductor del vehículo, quien relató que mientras transportaba mercadería fue interceptado por varios individuos. "Me cubrieron el rostro y me obligaron a subir a otro carro. No pude observar las características del mismo", detalló el piloto.

Varias unidades llegaron al lugar para brindar apoyo. (Foto: Miguel Colop/Colaborador)

Lo liberaron

El piloto agregó que fue abandonado aproximadamente a tres kilómetros del lugar del incidente y que, afortunadamente, los presuntos responsables no lograron robar la mercadería.

Edin Menchu, de la oficina de comunicación de la PNC de Totonicapán, indicó que se notificó al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se localice a los responsables.