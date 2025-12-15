Retiran objetos usados para apartar parqueos afuera del Hospital San Juan de Dios

Las autoridades buscan erradicar el inconveniente de apartar parqueos en la vía pública.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizó un nuevo operativo para retirar los obstáculos en las afueras del Hospital General San Juan De Dios.
Según indicaron las autoridades, estos objetos y materiales son utilizados por otras personas que apartan parqueos para luego cobrar por estacionamiento.
Por lo tanto, esta forma de generar ingresos no es correcta, ya que los usuarios que se dirigen hacia el centro de salud muchas veces no tienen suficiente dinero para pagar por un parqueo, explicaron las autoridades.
Además, indicaron que se le dará seguimiento a este inconveniente para encontrar una solución definitiva.
Entre los obstáculos que se encontraron estaban: neumáticos, cajas plásticas, asientos, botes e incluso piedras.