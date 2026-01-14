Ataque armado deja un hombre fallecido en un local comercial

La víctima falleció en el lugar y no contaba con identificación.
Un ataque armado se registró en la calle principal de la aldea El Pajón, municipio de Santa Catarina Pinula, hecho que dejó como saldo a un hombre fallecido.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes localizaron a la víctima en el interior de un local comercial.
Tras realizarle la evaluación correspondiente, se determinó que ya no contaba con signos vitales, debido a múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
El fallecido tenía aproximadamente 30 años y no portaba documentos personales, por lo que no pudo ser identificado en el lugar.
La escena quedó a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).