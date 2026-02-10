Versión Impresa
Ataque armado deja un hombre de 27 años herido en la calzada San Juan

  • Por Geber Osorio
10 de febrero de 2026, 14:20
Ciudad de Guatemala
El incidente armado se registró la tarde de este martes sobre la calzada San&nbsp;Juan. (Foto: archivo/Soy502)

El herido fue trasladado de emergencia a un centro asistencial tras haber sido atacado a balazos.

Un hombre resultó herido luego de que se registrara un ataque armado sobre la calzada San Juan y 8a. avenida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar le brindaron atención prehospitalaria a la víctima que fue identificada como Kevin Alexander Jiménez, de 27 años.

Este hombre fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una herida por proyectil de arma de fuego en la región pectoral del lado derecho, según detallaron los socorristas.

De momento se desconoce el motivo del violento hecho que alarmó a los vecinos del sector, por lo que las autoridades correspondientes realizarán las diligencias de ley.

Kevin Alexander Jiménez fue trasladado con heridas de bala al IGSS. (Foto: Bomberos Voluntarios)
