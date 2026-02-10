Ataque armado deja un hombre de 27 años herido en la calzada San Juan

El herido fue trasladado de emergencia a un centro asistencial tras haber sido atacado a balazos.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Rutas alternas tras el trágico accidente en la zona 13
Un hombre resultó herido luego de que se registrara un ataque armado sobre la calzada San Juan y 8a. avenida, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar le brindaron atención prehospitalaria a la víctima que fue identificada como Kevin Alexander Jiménez, de 27 años.
Este hombre fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con una herida por proyectil de arma de fuego en la región pectoral del lado derecho, según detallaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo del violento hecho que alarmó a los vecinos del sector, por lo que las autoridades correspondientes realizarán las diligencias de ley.