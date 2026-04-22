Ataque armado por posible rivalidad deja a un hombre herido en la zona 3

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La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.

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Un presunto pandillero fue atacado a balazos este miércoles 22 de abril en la 11 avenida y 35 calle de la zona 3, en la ciudad de Guatemala.

Se trata de Moisés Aron Trinidad Gómez, de 27 años, quien fue atendido por Bomberos Municipales luego de que sufiera heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en la región del tórax.

Los socorristas lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt, debido a la gravedad de las lesiones que lo dejaron en estado delicado.

El hombre herido fue identificado como Moisés Aron Trinidad Gómez. (Foto: Bomberos Municipales)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el hecho y dar con los responsables.

De manera preliminar, se ha dado a conocer que el ataque armado podría haberse dado por una posible rivalidad de pandillas.