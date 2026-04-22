Capturan a presunto implicado en ataque armado en cevichería de zona 6

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La masacre dejó seis personas fallecidas y dos heridos.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de uno de los presuntos implicados en el reciente ataque armado ocurrido en una cevichería ubicada en la zona 6 capitalina.

Se trata de Jesús Alejandro, de 29 años, alias "Chus y/o Pelón", sindicado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.

Este presunto sicario de la mara Salvatrucha, estaría relacionado a los últimos ataques armados registrados en la zona 6, incluyendo el ocurrido dentro de una cevichería el pasado lunes.

Según las autoridades, este ataque fue atribuido a la MS, quienes habrían atacado a rivales del B18.

Más capturas

Este mismo miércoles, la PNC logró 26 capturas por los delitos de extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego.

Información preliminar



Atrapado uno de los posibles vinculados al reciente ataque en zona 6



De manera preliminar ya se reportan 26 capturas por los delitos de extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego, pic.twitter.com/rGoX1SdU8R — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 22, 2026

El crimen

La tarde del lunes 20 de abril, un ataque armado, ocurrido en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas.

Entre las víctimas mortales están los esposos Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa.

Junto a ellos iba su pequeño hijo de 5 años, quien resultó herido durante el ataque.

Las otras víctimas mortales fueron identificadas como: Cesar Augusto Hernandez Garcia de 57 años, Ángel Ricardo Labor Ruiz de 35 años, Dimas Gabriel Gunera Bamaca de 19 años y Evelyn Noemí Sinay Hernandez 34 años.