Capturan a presunto implicado en ataque armado en cevichería de zona 6

La masacre dejó seis personas fallecidas y dos heridos.
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de uno de los presuntos implicados en el reciente ataque armado ocurrido en una cevichería ubicada en la zona 6 capitalina.
Se trata de Jesús Alejandro, de 29 años, alias "Chus y/o Pelón", sindicado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito.
Este presunto sicario de la mara Salvatrucha, estaría relacionado a los últimos ataques armados registrados en la zona 6, incluyendo el ocurrido dentro de una cevichería el pasado lunes.
Según las autoridades, este ataque fue atribuido a la MS, quienes habrían atacado a rivales del B18.
Más capturas
Este mismo miércoles, la PNC logró 26 capturas por los delitos de extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego.
El crimen
La tarde del lunes 20 de abril, un ataque armado, ocurrido en una cevichería de la zona 6, acabó con la vida de seis personas y dejó a otras dos heridas.
Entre las víctimas mortales están los esposos Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes eran originarios del cantón Buena Vista, Ixhuatán, Santa Rosa.
Junto a ellos iba su pequeño hijo de 5 años, quien resultó herido durante el ataque.
Las otras víctimas mortales fueron identificadas como: Cesar Augusto Hernandez Garcia de 57 años, Ángel Ricardo Labor Ruiz de 35 años, Dimas Gabriel Gunera Bamaca de 19 años y Evelyn Noemí Sinay Hernandez 34 años.