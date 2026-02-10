Ataque armado deja a un joven herido esta tarde en la zona 5

El joven fue trasladado a un centro asistencial de manera urgente, ya que su estado de salud es crítico.
Un incidente armado se reportó la tarde de este martes 10 de febrero frente al lote 289 de la colonia Lourdes, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala.
En ese lugar resultó un hombre herido, por lo que los Bomberos Municipales fueron alertados por los vecinos del sector. Se trata de un joven de aproximadamente 20 años de edad.
Esta víctima fue trasladada de manera urgente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, ya que presentaba heridas graves en la región del tórax ocasionadas por proyectil de arma de fuego.
Su estado de salud es crítico y fue entregado a médicos de turno en el área de shock, según indicaron los socorristas.
De momento este hombre aún no ha sido identificado y se desconoce el motivo del ataque armado. Serán las autoridades correspondientes quienes investiguen el hecho de violencia.