Localizan sin vida a menor de edad que se encontraba desaparecido

El cuerpo del menor presentaba golpes en el rostro y cuello al momento del hallazgo.

Personas que transitaban por el caserío Los Pinos de Tucurú, en Alta Verapaz, dieron aviso este martes 10 de febrero al encontrar un cuerpo sobre una zona montañosa del sector.

Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar y constataron que se trataba de Julio Alexander Rax Pec, de 14 años, quien no contaba con signos vitales y había sido reportado como desaparecido.

El menor de edad se encontraba desaparecido desde el pasado lunes 9, aproximadamente a las 3:00 de la tarde y por la noche se había realizado una búsqueda en el área junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la familia.

Julio Alexander Rax Pec fue hallado sin vida la tarde de este martes. (Foto: Asonbomd)

Sin embargo, tras horas de búsqueda el resultado fue negativo, hasta la tarde de este martes que fue localizado y el cuerpo presenta hematomas en el área del rostro y cuello, según indicaron los socorristas.

La PNC también se encuentra en el lugar del hallazgo a la espera del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias de ley y determinar la causa de este suceso.