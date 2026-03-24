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Ataque armado deja a un joven herido en ruta al Atlántico

  • Con información de Eunise Valdez / colaboradora
23 de marzo de 2026, 18:08
La víctima fue atacada a balazos por desconocidos. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima fue atacada a balazos por desconocidos. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.

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Mario López, de aproximadamente 25 años, fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios tras haber sido herido de bala.

López fue atacado a tiros en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia.  El joven presentaba una herida de arma de fuego en la región del tórax.

El herido fue identificado como Mario López. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El herido fue identificado como Mario López. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con la información, los Bomberos Voluntarios le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de emergencia hacia el centro asistencial.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, mientras las autoridades investigan el caso.

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