Ataque armado deja a un joven herido en ruta al Atlántico

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
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Mario López, de aproximadamente 25 años, fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios tras haber sido herido de bala.
López fue atacado a tiros en el kilómetro 24 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia. El joven presentaba una herida de arma de fuego en la región del tórax.
De acuerdo con la información, los Bomberos Voluntarios le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de emergencia hacia el centro asistencial.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque, mientras las autoridades investigan el caso.