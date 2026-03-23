Liberan el paso vehicular en la avenida Petapa tras bloqueo por manifestación

Con buses se había obstaculizado el paso vehicular por completo, enfrente de la USAC.
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Encapuchados que presuntamente pertenecen a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) habían bloqueado por completo la avenida Petapa, en la 32 calle de la zona 12, la tarde de este lunes.
Estas acciones las realizaron en protesta por el alza en el precio de los combustibles, según la información compartida por Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Sin embargo, luego de haber llegado a un acuerdo con las autoridades, los manifestantes se retiraron del lugar y habilitaron el paso vehicular, el cual estaba obstaculizado con buses extraurbanos.
Esta manifestación provocó congestionamiento en el sector, por lo que algunos conductores optaron por tomar vías alternas para llegar a su destino.