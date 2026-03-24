Ataque armado deja a un joven herido en Villa Nueva

La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial.
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Un incidente armado se registró este martes 24 de marzo en la entrada de la colonia Granjas Gutiérrez, en Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.
Vecinos del sector alertaron inmediatamente a los Bomberos Municipales, quienes arribaron al lugar y asistieron a una persona que se encontraba con heridas de bala.
Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, a quien le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
La víctima presentaba las heridas en el área del abdomen y del tórax, por lo que se encontraba en estado delicado, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia ocurrido a plena luz del día.