El ataque armado que acabó con la vida de padre e hijo

Padre e hijo iban en su auto cuando fueron atacados.
OTRAS NOTICIAS: Los integrantes de una pandilla que pretendían atentar contra comercios y camiones
Una tragedia se originó en el departamento de Cuilapa, cuando hombres desconocidos atacaron a padre e hijo, quienes se conducían a bordo de un vehículo tipo agrícola.
Según los testigos, el vehículo fue interceptado por estos hombres que iniciaron a disparar. Al quedar herido el padre, quien conducía este vehículo, perdió el control y se desvió del camino.
Las víctimas de este ataque fueron identificadas como Rafael López Ramírez, de 34 años, y su hijo, Iker Jean Carlos López Telón de 10 años, quienes fallecieron en el lugar.
El vehículo transportaba maíz, que según información preliminar, sería destinado a la venta como ingreso familiar.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, pero autoridades ya realizan la investigación correspondiente.