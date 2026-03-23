Narcorepostería: postres con droga eran comercializados en la capital y otros lugares

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Una estructura criminal dedicada a la venta y comercialización de postres con droga fue desarticulada.

"Narcorepostería" así fue denominado el operativo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) con agentes de la Fiscalía de Delitos de Narcoatividad, la cual concluyó con la desarticulación de una red de 12 personas.

De acuerdo con la investigación, las personas capturadas, comercializaban y vendían a través de varios medios, postres como cubiletes, brownies, galletas, dulces, gomitas, entre otros, pero no eran postres tradicionales, estos llevaban droga, principalmente marihuana, pero también cocaína, tusi y otros.

Estos son algunos de los postres que ofrecía la red. (Foto: MP)

En los 15 allanamientos realizados en inmuebles de Guatemala y Sacatepéquez, las autoridades localizaron varios indicios con los que fortalecerán la investigación. Entre estos, droga, dinero, documentos, computadoras, armas, vehículos y más.

Varios indicios fueron localizados. (Foto: PNC)

Según la investigación, las personas preparaban los postres, los ofrecían en diferentes lugares y posteriormente los entregaban a través de mensajería o paquetería.

Los precios de los "postres mágicos" varían, pero durante los allanamientos autorizades incautaron Q1.2 millones, que se cree es producto de la venta de los narco postres.

Parte de los indicios localizados. (Foto: PNC)

Además, durante el operativo localizaron una finca ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, en donde había un invernadero de marihuana.

En la finca había más de 1,600 matas de marihuana, así como paquetes listos para su distribución.

Los capturados

Leonel "N" de 58 años por orden de captura por lavado de dinero

Yessica"N" de 48 años: en su domicilio le encontraron drogas, relojes, computadoras, dinero en efectivo y dos vehículos de alta gama

Carolinne "N", de 42 años y Kimberly "N", de 27 años: fueron recapturadas en cateo en zona 1, tenían droga, ambas registran antecedentes por estímulo a la drogadicción y portación ilegal de arma de fuego.

Marvin "N", de 44 años y Gabriela "N", de 40 años: señalados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, además se les incautaron droga, 5 teléfonos y una computadora.

Ana "N", de 32 años y María "N", de 35 años: se les localizó marihuana, metanfetamina tusi, cocaína, psilocibina, ketamina, 3 teléfonos, y dos automóviles

Dos privados de libertad fueron notificados