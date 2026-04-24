Mujer resulta herida tras ataque armado provocado por conductores en zona 1

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Una bala perdida hirió a una mujer que se encontraba cerca de unos conductores que discutían en pleno tránsito, en donde uno de ellos disparó.

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Un incidente armado sucedió este viernes durante una discusión vial que dejó como saldo a una mujer herida, quien se encontraba en cercanías de los hechos, siendo en la 18 calle entre 8a. y 9a. avenida de la zona 1 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras arribar a la ubicación, le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, identificada como: Celia Catalina Ixchoc, quien presentaba una herida ocasionada por proyectil de arma de fuego, en la pierna izquierda.

Los socorristas la trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fue recibida por médicos de turno, según indicó el cuerpo de bomberos.

La víctima fue identificada como Celia Catalina Ixchoc. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima mencionó que, varias personas estaban involucradas en la discusión, la cual habría estado relacionada con el tránsito del sector, pero una de las personas accionó un arma de fuego y una bala perdida la hirió de manera accidental.

Las autoridades competentes se hicieron presentes al lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.