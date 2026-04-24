Tras fallo de CC: Comisión de Postulación para Fiscal General se reunirá este viernes

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Los integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General fueron citados para este 24 de abril a las 10:00 horas, en la Sala de Vistas de la CSJ.

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Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara a la postuladora de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) revisar la calificación de expedientes, la presidenta Claudia Paredes de dicha instancia, convocó a los comisionados a una nueva sesión.

La cita esta prevista para este viernes 24 de abril, a partir de las 10:00 horas en la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esto debido al fallo emitido por la CC, que resolvió otorgar un amparo provisional que no sólo retrotrae el proceso de postulación de Fiscal General, sino que ordena hacer una revisión de la calificación de expedientes a quienes se les haya contado la experiencia de juez.

Con esto se anula la nómina de seis aspirantes elaborada el pasado 20 de abril, por lo que la Postuladora debe revisar de nuevo, las calificaciones otorgadas a los expedientes en las siguientes 48 horas, para elaborar una nueva nómina.

La acción de amparo que originó el fallo de la CC fue presenta por el abogado Raúl Falla contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación.

El amparista reclama la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General.

Además, expresa que dentro de los requisitos legales se establece el haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tenga la misma calidad o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Con ello, agrega que estos requisitos no deben de ser omitidos, por lo que deja entrever la participación de jueces en el proceso de postulación en curso.

Entregan nómina

En cumplimiento a lo ordenado por la CC, el secretario General de la Presidencia, entregó a la Comisión de Postulación la nómina de candidatos a Fiscal General que había sido presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Envío de la nómina de candidatos a fiscal general por parte del Ejecutivo a la Comisión de Postulación. (Foto: SCSP/Soy502)

La nómina devuelta a la Postuladora contiene los nombres de los seis candidatos, siendo éstos: