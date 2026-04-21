Ataque armado deja a una pareja herida y provoca un accidente en Liberación

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El hecho armado se perpetró en pleno tránsito del bulevar Liberación.

Un incidente armado que ha dejado dos heridos y una colisión vehicular, sucedió la tarde de este martes 21 de abril en el bulevar Liberación y 2a. avenida, en la zona 8 capitalina.

Desconocidos interceptaron un vehículo y dispararon en pleno tránsito en contra de los tripulantes, siendo un hombre y una mujer, quienes sufrieron heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

(Foto: Bomberos Municipales)

La mujer herida llegó por sus propios medios a una estación de los Bomberos Municipales ubicados por el sector, por lo que los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a ambas personas.

Al ser evaluados por el personal paramédico, se confirmó que ambas víctimas presentaban lesiones que requerían atención especializada de urgencia y fueron trasladados en estado delicado a la emergencia de traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

(Foto: Bomberos Municipales)

Ataque provoca accidente

Debido a que el conductor perdió el control del vehículo luego de ser atacado, colisionó con otro automotor en el que se conducían adultos mayores, quienes sufrieron crisis nerviosa.

Estas personas fueron asistidas por el cuerpo de bomberos, pero no fue necesario su traslado a algún centro asistencial.

(Foto: Bomberos Municipales)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes en la escena para resguardar el área y dar inicio a las diligencias de investigación correspondientes.

El Ministerio Público (MP) fue notificado del caso para establecer el móvil del ataque y dar seguimiento a las pesquisas que permitan identificar a los responsables, según indicaron los bomberos.