Ataque en zona 6: estado de salud de los heridos

-

Entre los sobrevivientes de la masacre que se perpetró en una cevichería, se encuentra un niño de 5 años.

El Hospital General San Juan de Dios informó sobre el estado de salud de las víctimas que resultaron heridas tras una intensa balacera registrada el pasado lunes 20 de abril, en el interior de una cevichería ubicada en la 18 avenida y 9a. calle de la zona 6 capitalina.

Uno de los afectados quien fue identificado como: José Estuardo Hernández, 31 años, sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego en el tórax y fue intervenido en dicho centro asistencial, de momento se encuentra en recuperación, pero continúa en estado delicado.

Los socorristas trasladaron a los heridos al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: Bomberos Municipales)

Un niño de 5 años, quien también había sufrido heridas de bala en el tórax y en el brazo izquierdo, actualmente se encuentra en observación y su estado de salud es estable, según indicaron autoridades del hospital.

El padre del menor, Domingo Isaías Boch Muz, 50 años, quien también había sido trasladado en estado delicado por los Bomberos Municipales tras sufrir heridas de bala en el abdomen y tórax, murió minutos después de haber ingresado al centro asistencial.

Entre las víctimas se encuentra una familia, en la que solo el niño de 5 años sobrevivió. (Foto: Redes sociales)

La masacre

En horas de la tarde del lunes, dos sujetos armados ingresaron a la cevichería y sin mediar palabra dispararon en contra de las personas que se encontraban consumiendo alimentos y bebidas.

Tras el hecho de violencia, Bomberos Voluntarios reportaron que a su arribo localizaron a dos mujeres y tres hombres sin signos vitales en el lugar, entre ellos también se encontraba la madre del niño de 5 años.

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado que dejó como saldo un total de seis fallecidos y dos heridos.