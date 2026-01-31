Ataque armado deja una persona fallecida en Escuintla

El paso quedó cerrado tras el asesinato de un joven en la carretera.
OTRAS NOTICIAS: ¡Multado! Esto deberá pagar el piloto de bus tras accidente en la Hincapié
Este sábado 31 de enero se reportó un ataque armado en la Colonia Cañaverales 1, kilómetro 107, acceso a la 27 calle, el que dejó como saldo la muerte de un joven.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de Escuintla acudieron al lugar de la emergencia, sin embargo, al realizar la revisión, el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
El fallecido fue identificado por familiares como Axel Gustavo Borrayo Tubac, de 21 años. Según testigos, el ataque ocurrió en un intento de robo de la motocicleta en la que se desplazaba.
Autoridades cerraron el paso para que las autoridades correspondientes iniciaran las diligencias de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.