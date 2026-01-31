¡Multado! Esto deberá pagar el piloto de bus tras accidente en la Hincapié

Con varias fracturas y heridas resultaron dos personas en este accidente vial.
EN CONTEXTO: Accidente de tránsito deja heridos en la Hincapié
Durante la mañana de este 31 de enero, en la avenida Hincapié con dirección a Boca del Monte, Villa Canales, un vehículo particular y una unidad de transporte colectivo impactaron sobre la ruta, causando que dos personas resultarán heridas.
Tras este hecho la Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció confirmando que el conductor del bus, se conducía con la licencia vencida, lo que produjo que se impusiera una multa de Q10 mil.
"Desde la Dirección General de Transportes hacemos un llamado a los transportistas a conducir con responsabilidad y a mantener su documentación en orden" se lee en parte del comunicado.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt por Bomberos Voluntarios y en el lugar las autoridades coordinaron la circulación del lugar, que se complicó por este choque.