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Ataque armado deja tres fallecidos y un herido en Amatitlán

  • Por Susana Manai
19 de abril de 2026, 16:06
Una persona herida fue trasladada a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Una persona herida fue trasladada a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El incidente armado provoca la movilización de las autoridades para esclarecer el crimen. 

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La tarde de este domingo 19 de abril se registró un ataque armado en Amatitlán

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios en el lugar quedaron tres personas fallecidas y una más herida que estabilizada y trasladada a un hospital. 

Tres personas fallecieron y una más resultó herida por arma de fuego tras el ataque. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)
Tres personas fallecieron y una más resultó herida por arma de fuego tras el ataque. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El hecho ocurrió en la 0 avenida y 4 calle barrio La cruz, Amatitlán, donde por causas que hasta el momento se desconocen se produjo un ataque armado. 

*Información en desarrollo 

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