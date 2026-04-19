Ataque armado deja tres fallecidos y un herido en Amatitlán

El incidente armado provoca la movilización de las autoridades para esclarecer el crimen.
TE PUEDE INTERESAR: Tiroteos deja ocho niños fallecidos en Luisiana, EE. UU.
La tarde de este domingo 19 de abril se registró un ataque armado en Amatitlán.
Según el reporte de los Bomberos Voluntarios en el lugar quedaron tres personas fallecidas y una más herida que estabilizada y trasladada a un hospital.
El hecho ocurrió en la 0 avenida y 4 calle barrio La cruz, Amatitlán, donde por causas que hasta el momento se desconocen se produjo un ataque armado.
*Información en desarrollo