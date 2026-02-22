Ataque armado deja tres personas fallecidas y dos heridas en San José Pinula

-

Entre los heridos está un menor de 17 años.

En la madrugada del 22 de febrero, Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre un ataque armado en la 4a. calle y 8a. avenida de la zona 3 de San José Pinula.

Al llegar, evidenciaron una escena macabra, cinco hombres habrían sido atacados con arma de fuego.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, se identificó a un menor de 17 años, herido de gravedad y a Juan García Pú, de 20 años, los cuales fueron trasladados de emergencia al Hospital Roosevelt.

Un ataque armado se suscitó en la 4 calle y 8 avenida zona 3 de San José Pinula deja cinco hombres con múltiples heridas de bala.



Paramédicos trasladaron en estado delicado al Hospital Roosevelt a dos hombres, en el lugar fallecieron tres hombres más. #CVBalServicio pic.twitter.com/OFr2BA9He6 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 22, 2026

En el lugar quedaron los cuerpos de Francisco Gudiel Cruz de 21 años, José Fernando Ramírez de 23 años y Héctor Ávalos Urías de 21 años.

El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del múltiple ataque armado.