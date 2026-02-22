Ataque armado deja tres personas fallecidas y dos heridas en San José Pinula

Entre los heridos está un menor de 17 años.
En la madrugada del 22 de febrero, Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados sobre un ataque armado en la 4a. calle y 8a. avenida de la zona 3 de San José Pinula.
Al llegar, evidenciaron una escena macabra, cinco hombres habrían sido atacados con arma de fuego.
De acuerdo con los cuerpos de socorro, se identificó a un menor de 17 años, herido de gravedad y a Juan García Pú, de 20 años, los cuales fueron trasladados de emergencia al Hospital Roosevelt.
En el lugar quedaron los cuerpos de Francisco Gudiel Cruz de 21 años, José Fernando Ramírez de 23 años y Héctor Ávalos Urías de 21 años.
El caso permanece bajo investigación para determinar las causas del múltiple ataque armado.