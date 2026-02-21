Estas son las sanciones por vender carne de cocodrilo y especies en peligro

El consumo de carne de cocodrilo, lagarto, pejelagarto, iguana y pez vela esta penado por la ley.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) informó sobre las sanciones que podrían recibir las personas que compren o comercialicen carnes de estas especies silvestres, las cuales estan en peligro de extinción.
La Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4‑89) indica que entre las acciones sancionadas también se considera la recolecta así como el transporte de estas especies; y las multas podrían ser imuestas desde los Q10 mil hasta Q20 mil, además de 5 a 10 años de prisión.
Conap señala que también es un riesgo para la salud consumir carnes de estos animales, dado a la probabilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas.