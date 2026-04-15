Ataque armado en Mixco: conductor y acompañante resultan heridos

El conductor fue llevado de emergencia a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: Piloto de bus es captado poniendo en peligro a peatones y conductores (video)
Esta mañana de miércoles 15 de abril se registró un ataque armado en la 16 calle y 12 avenida, colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco.
El conductor de un auto, quien llevaba a una pasajera, fue atacado a tiros.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y constataron que el piloto tenía varios impactos de bala, por lo que fue trasladado al Hospital Roosevelt.
La mujer fue llevada al IGSS ya que presentaba heridas provocadas por las esquirlas de vidrio que causaron los impactos de bala.
Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque, pero las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.