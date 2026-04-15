Piloto de bus es captado poniendo en peligro a peatones y conductores (video)

Las imprudencias del piloto fueron grabadas por un conductor.
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La imprudencia de un piloto de bus en Santa Catarina Pinula fue captada a través de las cámaras de un usuario.
Las imágenes muestran cómo el piloto va tirándole el bus a conductores, peatones y motociclistas, poniéndolos en peligro.
El ayudante también fue captado haciendo señales e insultando a los conductores.
Horas después, agentes de la Policía Municipal de Tránsito lograron detenerlo para asignarle las multas correspondientes.
El alcalde Sebastián Siero compartió el video, indicando que el bus ya fue consignado.
"Nos enviaron la denuncia de un piloto de bus extraurbano que puso en riesgo a varias personas, conductores y motociclistas; en menos de 24 horas logramos que estuviera en nuestro predio municipal. Ojalá así aprendan", escribió el jefe edil.
Este es el video:
Autoridades municipales instan a los vecinos a enviar sus denunciar al Whatsapp del alcalde, 4971-2299.