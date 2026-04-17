Ataque armado contra conductor en el puente El Naranjo afecta el tránsito

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La víctima es un hombre de 51 años quien resultó herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial privado.

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Un incidente armado en contra de un automovilista se suscitó la tarde de este viernes 17 de abril en el puente El Naranjo, en la zona 4 de Mixco.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a un hombre de 51 años quien resultó herido del brazo izquierdo por proyectiles de arma de fuego.

Se trata de Mauricio Albizures Coloma, quien fue atacado a balazos por desconocidos cuando se conducía en una camioneta gris.

La víctima fue identificada como: Mauricio Albisures Coloma. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas indicaron que este hombre fue trasladado a un centro asistencial privado para que se le brinde una atención más especializada.

También, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias respectivas e iniciar con las investigaciones de este hecho de violencia.

Tránsito afectado

El ataque en pleno tránsito, ha afectado la circulación vehicular con dirección hacia la ciudad capital, por lo que agentes municipales se han movilizado hacia el sector para brindar seguridad vial.