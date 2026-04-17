Conductor resulta herido tras ser atacado a balazos en San Miguel Petapa

La víctima sufrió graves heridas y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
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Un hombre fue víctima de un incidente armado que se registró este viernes 17 de abril en el sector 11 de Villa Hermosa I, en la zona 7 de San Miguel Petapa.
Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar de los hechos, en donde le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien es el conductor de un tuctuc.
Debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a los vecinos a los sector.