Conductor resulta herido tras ser atacado a balazos en San Miguel Petapa

Un hombre fue víctima de un incidente armado que se registró este viernes 17 de abril en el sector 11 de Villa Hermosa I, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar de los hechos, en donde le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien es el conductor de un tuctuc.

La víctima sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. (Foto: Asonbomd)

Debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital de Villa Nueva, según indicaron los socorristas.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a los vecinos a los sector.

El conductor de un tuctuc fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Asonbomd)