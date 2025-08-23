Mujer resulta herida en ataque armado en la calzada Roosevelt

La mujer iba en su auto cuando sujetos desconocidos la atacaron.
Un ataque armado se produjo este mediodía de sábado 23 de agosto en la calzada Roosevelt y 30 avenida de la zona 11.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt a una mujer con una herida en la espalda.
La víctima fue identificada como Katherin Pamela Morales, de 35 años.
Hasta el momento se desconocen los detalles del hecho armado.