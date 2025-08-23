Versión Impresa
Mujer resulta herida en ataque armado en la calzada Roosevelt

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 14:24
La mujer fue trasladada con una herida en la espalda. (Foto: Archivo/Soy502)

La mujer iba en su auto cuando sujetos desconocidos la atacaron.

Un ataque armado se produjo este mediodía de sábado 23 de agosto en la calzada Roosevelt y 30 avenida de la zona 11.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt a una mujer con una herida en la espalda.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
La víctima fue identificada como Katherin Pamela Morales, de 35 años.

Hasta el momento se desconocen los detalles del hecho armado.

