Esto se sabe del ataque armado ocurrido en la zona 16 capitalina

Bomberos fueron alertados sobre un ataque armado en la zona 16 capitalina.
Un hombre de aproximadamente 34 años resultó herido de bala, en un ataque armado registrado este sábado 21 de febrero.
Bomberos Municipales fueron alertados sobre un hecho armado que ocurrió en la 24 Avenida y 2a. calle de la colonia San Gaspar Zona 16 capitalina.
A su llegada, localizaron el hombre con heridas en abdomen y rostro, por lo que lo trasladaron hacia un centro asistencial.
Las autoridades investigan el hecho, para dar con el responsable del hecho.