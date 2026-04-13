Ataque cibernético al Laboratorio Nacional de Salud tendría origen internacional

-

Las autoridades activaron protocolos de ciberseguridad y descartaron el robo de datos sensibles.

OTRAS NOTAS: Salud confirma intento de ataque cibernético al Laboratorio Nacional de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que el intento de ataque cibernético detectado en el Laboratorio Nacional de Salud se encuentra bajo investigación y, según análisis preliminares, podría tener un origen internacional.

"El incidente se encuentra en proceso de investigación. Según análisis preliminares, presenta características de origen internacional, aún en verificación", precisó la cartera de Salud.

De acuerdo con las autoridades, ya se cuenta con un informe técnico sobre el incidente y se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes, lo que incluye la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

"Ya se cuenta con el informe técnico y se realizarán las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes", puntualizó el Ministerio.

Las autoridades del MSPAS creen que el ataque cibernético vino del extranjero. (Foto: Archivo / Soy502)

El MSPAS confirmó que el incidente de seguridad informática fue identificado recientemente y afectó de manera parcial algunos equipos de uso interno del Laboratorio Nacional de Salud.

No obstante, destacó que la activación oportuna de los protocolos permitió contener el evento de forma inmediata.

La institución señaló que esta respuesta evitó afectaciones mayores y permitió mantener la continuidad de las operaciones mediante la restauración de respaldos institucionales, así como la aplicación de medidas correctivas en los equipos comprometidos.

LEA MÁS: Ministerio de la Defensa confirma vulneración de datos en Digecam

Según la evaluación técnica realizada, el Ministerio de Salud indicó que no existe evidencia de acceso no autorizado ni de vulneración de datos sensibles de pacientes, usuarios o entidades vinculadas.

El incidente, precisó, se limitó a la encriptación de archivos de carácter interno, los cuales fueron recuperados satisfactoriamente.

Las autoridades de Salud reiteraron que el caso continúa en análisis y que se mantendrán las coordinaciones necesarias para esclarecer el origen del ataque y fortalecer los mecanismos de ciberseguridad institucional.