¡Captado en video! Así fue el ataque contra jefe de PMT de San Miguel Petapa

  • Por Reychel Méndez
10 de febrero de 2026, 09:21
El ataque sucedió mientras el director se conducía en su vehículo. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

El director de comunicación fue atacado a balazos la noche del lunes 9 de febrero.

Tras unas horas del ataque armado contra Antonio Andrés Martínez Dardón, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, un video revela cómo sucedieron los hechos. 

La cámara de video vigilancia permite observar cómo dos personas a bordo de una motocicleta se aproximan al vehículo en el que se transportaba Martínez, uno de ellos dispara el arma de fuego en repetidas ocasiones e incluso se baja de la moto y continúa disparando, hasta que se retiran del lugar.

El hecho de violencia se registró en el sector 8 de Villa Hermosa 1, en la zona 7 de San Miguel Petapa.

Bomberos Municipales Departamentales lo asistieron y lo trasladaron a la emergencia del Hospital de Villa Nueva, según indicaron los socorristas.

