Masacre en zona 6: identifican a los heridos, entre ellos un niño

Las víctimas sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial.
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Las víctimas que resultaron heridas luego de una intensa balacera registrada esta tarde en una cevichería ubicada en la 18 avenida y 9a. calle de la zona 6 capitalina ya fueron identificadas, en el lugar también murieron cinco personas.
Uno de los heridos es Domingo Isaías Boch Muz, de 50 años, quien sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en el abdomen y tórax, según indicaron los Bomberos Municipales.
La segunda persona herida fue identificada como: José Estuardo Hernández, de 31 años, quien también fue herido de bala en el tórax.
Mientras que, un niño de 5 años sufrió heridas en el tórax y en el brazo izquierdo. Estas personas fueron trasladadas por los bomberos del caso rojo al Hospital General San Juan de Dios.
En el lugar de los hechos, fueron hallados los cuerpos de dos mujeres y tres hombres, quienes fallecieron de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas.
Los fallecidos aún no han sido identificados, según indicaron los Bomberos Voluntarios. Las autoridades correspondientes han acordonado la escena del crimen.